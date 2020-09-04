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Yağışlarla beraber sıcaklık düşüyor! 4 Eylül hava durumu tahminleri…

Son birkaç gündür yurdu etkisi altında tutan yüksek sıcaklıklar ve bunaltıcı hava bugün ülkenin kuzey batısından giriş yapan yağışlı hava dalgasıyla ara veriyor. İstanbul ve çevresinde sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklar 4-5 derece kadar düşecek. Yağışların hafta sonu Türkiye'nin kuzey kıyı şeridini büyük oranda etkilemesi bekleniyor.

11:52 -
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Yağışlarla beraber sıcaklık düşüyor! 4 Eylül hava durumu tahminleri…

Yaz ayları geride kalırken bunaltıcı sıcaklar da adım adım yurdu terk edecek. Bugün Türkiye’ye giriş yapan yağışlı hava dalgası birçok kentte sıcaklıkların düşmesine neden olacak. Aşağıdaki hava durumu tahmin haritasından beş günlük Meteoroloji raporunu görebilirsiniz.

GÖRSEL: MGM/ Hafta sonu yağışlarla düşüş yaşayacak sıcaklıklar ilerleyen günlerde yeniden artışa geçecek.

SAĞANAK YAĞIŞ MARMARA BÖLGESİ’Nİ ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Giresun, Rize ile Edirne'nin kuzeyi, Tekirdağ'ın kuzey ve doğusu ile Eskişehir’in batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bilecik Bursa Edirne Eskişehir Giresun HAVA DURUMU istanbul Kırklareli Kocaeli Meteoroloji Rize Sakarya Tekirdağ Türkiye Yalova
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