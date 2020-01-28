Yağışlı günler başladı! Tüm Türkiye’nin hava durumunu etkileyecek…

Kurak geçen kış mevsim normallerine döndü Türkiye’nin birçok noktasında yağışlar kendini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Tekirdağ ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YER YER KAR ETKİLİ OLACAK

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde Bolu’nun yüksek kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Tokat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.