Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu

Bandırma'da etkili olan sonbahar yağmurları cadde ve sokaklarda yer yer su birikintilerine oldu. Haydarçavuş Mahallesi’de ise ıslanmamak için yağmurdan kaçan Emre Demirdağ bir anda elindeki cep telefonunu bu su birikintilerinden birine düşürdü.

Kısa süreli bir şok yaşayan genç daha sonra eline aldığı bir fırça ile ilk önce su birikintisinde telefonunu aradı. Bu şekilde telefonunu bulamayan Demirdağ, ayakkabılarını çıkarıp, pantolonunun paçalarını sıvayarak suya girdi. Demirdağ, arkadaşının da yardımıyla piyasa değeri yaklaşık 7 bin TL olan telefonunu buldu.

“METRELERCE SU DA OLSA GİRERDİM”

Demirdağ, “Yağmurdan ıslanmamak isterken bir anlık telaşla telefonumu düşürdüm. Telefonumu bulduğum için sevinçliyim. Burası metrelerce su da olsaydı yine de o suya girip telefonumu arardım” dedi.

Telefonlarını uzun uğraşlar sonucu arayıp bulan gençler, su birikintisi nedeniyle karşıdan karşıya geçmekte zorlanan engelli bir vatandaşın da yardımına koştu.