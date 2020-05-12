Yağmur’un umudu corona virüsü engeline takıldı

Alanya’da liseli Yağmur Damla Yanık’a, 2018 yılında lösemi teşhisi kondu. Yağmur, yüksek moral ve doktorların çabasıyla 11 ay sonra lösemiyi yendi. Ancak Yanık, enfeksiyon nedeniyle sol gözünü kaybetti.

Genç kızın lösemi hastalığı, 2019’da tekrarladı. Yeniden tedaviye başlayan Yanık’a, doktorlar tek çarenin ilik nakli olduğunu söyledi.

ALMANYA’DA BULUNDU AMA…

Doktorlar, Yağmur Damla Yanık’ın ablası Seher Ceren’in yüzde 70 uyumlu iliğini alarak dondurdu. Sağlık Bakanlığı da Almanya’da Yağmur için yüzde 99 uyumlu donör bulunurken, bu sırada corona virüsü ortaya çıktı. Salgından dolayı Almanya’dan gelecek donöre virüs incelemesi yapılacak ve testlerin negatif çıkması durumunda ilik hava yoluyla Türkiye’ye getirilecek.

”SAVAŞMAYA DEVAM EDİYORUM”

Hayata dört elle sarıldığını belirten Yanık, şunları söyledi: “3 senedir bu hastalıkla uğraşıyorum. Ablamdan ilik alıp nakil olacaktım. Almanya’dan da bir donörüm var. Almanya’daki donörümle iletişime geçildi. Corona nedeniyle ilk olarak nakil iptal olmuştu, ama şu an tekrar iletişime geçildi. En kısa zamanda nakil olacağım inşallah. Hayata hep 4 elle sarıldım. Savaşmaya da devam ediyorum, pes etmeye niyetim yok” (DHA)