Yaka yaka gitti, tüm caddeyi ateşe verdi

Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde park halinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs A.Ş.’ye ait özel halk otobüsü sabah 05.00 sıralarında ateşe verildi.

AYNI NOKTADA ÜÇ YANGIN

Otobüsü yakan şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaşarak aynı yerin 200 metre ilerisinde bulunan bir giyim kutusunu yaktı. Şahıs bir süre sonra da bir reklam panosunu ateşe vererek kayıplara karıştı.

Otobüsün alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsü söndürdü. Bahçeşehir itfaiyesi ekipleri giyim kutusuna ve reklam panosuna da müdahale ederek yangının büyümesini önledi.

GÖZALTIN ALINDI

Yaşanan olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevrede dar alan çalışması yaparak şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)