Yakalanan taciz şüphelisi: “Eyvah, bitti her şey”

İstanbul’un Ataşehir ilçesind,e iddiaya göre C.Ç. isimli alkollü sürücü aracıyla seyir halindeyken yolda yürüyen bir kadına yanaşıp dün öğle saatlerinde sözlü tacizde bulundu. Kısıtlamanın ilk gününde polis ekipleri, plakasını belirledikleri aracın peşine düştü.

KAÇARKEN KAZA YAPTI

Polisler, sürücü C.Ç.'yi, Ümraniye’de yol kenarında yürüyen 2 kadına yönelik sözlü tacizde bulunurken gördü. Polis ekiplerini fark eden şahıs kaçmaya başladı. Bir süre polis ekiplerinden kaçan şüpheli beton bariyerlere çarptı. Kaza sonucu polis ekipleri taciz şüphelisi C.Ç.'yi yakaladı.

“EYVAH BİTTİ HER ŞEY”

Bu sırada gazetecilerin kendini görüntülediğini fark eden alkollü şahsın, ‘Eyvah, bitti her şey' demesi dikkat çekti. Kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli, ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. Öte yandan, sözlü tacize uğrayan 2 kadının da karakola giderek şikayetçi oldukları öğrenildi.