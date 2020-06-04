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Yakalanmasalardı hepsini piyasaya süreceklerdi!

Antalya'da polis ekipleri, Serik, Döşemealtı ve Muratpaşa ilçelerinde kaçakçılara ait depolara operasyon düzeledi. Operasyonda 4 bin 140 şişe sahte alkol, 16.8 ton kaçak akaryakıt , 648 kutu kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişinin sahte alkolü ünlü bir markaya ait temizlik amaçlı kullanılan dezenfektan şişelerinin içine koyup piyasaya süreceği belirtildi.

İsmail AKIN
12:13 -
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Yakalanmasalardı hepsini piyasaya süreceklerdi!

Antalya’da Covid-19 salgınını fırsata çevirmek isteyen sahte alkol kaçakçılarına darbe!

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmaların ardında, Serik, Döşemealtı ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan kaçakçılara ait depolara operasyon düzenledi.

(FOTO: SÖZCÜ)

Baskınlarda 4 bin 140 şişe sahte alkol, 16.8 ton kaçak akaryakıt , 648 kutu kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, kaçak alkolü ünlü bir markaya ait temizlik amaçlı kullanılan dezenfektan şişelerinin içine koyup piyasaya sürecekti.

Mahkemeye çıkartılan 4 kişi tutuklandı.

Antalya darbe operasyon
Son güncelleme: 12:24 04.06.2020
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