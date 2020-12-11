Yaklaşık 1 milyon vaka bizden gizlenmiş!

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Temmuz'dan itibaren günlük vaka sayısı yerine hasta sayısı açıklanmaya başlandı. Ta ki 26 Kasım'a kadar. 26 Kasım'da Bakanlık tarafından günlük vaka sayısı açıklanmaya başladı. Uzun zamandır akıllarda “29 Temmuz-26 Kasım tarihleri arasında ne kadar vakamız var?” sorusu yer aldı. Bakanlık bu hesaba ulaşabileceğimiz veriyi dün açıkladı: Toplam Vaka Sayısı…

Türkiye vaka sayısını açıklamayı bıraktığında (29 Temmuz itibarıyla) toplam vaka sayısı 227 bin 982'ydi. Vaka sayılarının tekrar açıklanmaya başlandığı 26 Kasım tarihinden bugüne kadar 465 bin 959 vaka tespit edildi. Bu iki veriyi toplayıp, toplam vaka sayısından çıkardığımızda Türkiye'nin vaka sayısının açıklanmadığı karanlık dönemine ait vaka sayısını elde ediyoruz: 1 MİLYON 54 BİN



‘İKTİDARIN ALDIĞI ÇOK CİDDİ BİR MESULİYET’

İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Pınar Saip SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, Eylül ayında vaka sayılarının alarm verdiğini söyledi. Haziran ayında hızlı bir açılış yapıldığını vurgulayan Saip, basamak basamak açılmak gerektiğini belirtti. Zaten hasta sayısı açıklanmasına da bu dönemde geçildiğini aktaran Saip, “Hala kapanma planı yok. Vakaların daha önceden açıklanıyor olması hem toplumun tedbir almasına hem de iktidar üzerinde tedbir alınmasına yönelik neden olacaktı. Şu an vaka sayıları tsunami halinde artıyor. En azından şu anda tedbirler kısmi olsa bile daha önceden uygulanırdı. İktidarın aldığı çok ciddi bir mesuliyet.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BU KARANLIK DÖNEMİ YAŞAMASAYDI NE OLURDU?

Türk Tabipler Birliği Merkez Delegesi Dr. Çiğdem Arslan ise, vaka sayıların açıklanmamasının daha kötü sonuçlar doğurduğunu savunmuştu. Arslan geçen günlerde yaptığı açıklamada halka uyarı yapmanın tek yolunun maske-mesafe uyarısı yapmak olmadığını ifade ederek sürecin şeffaf yönetilmesi gerektiğini söyledi. Arslan, “Vaka sayılarının il il, ilçe ilçe doğru olarak hem halkla hem de sağlık çalışanlarıyla paylaşılmaması ne yazık ki bu süreci doğurdu. Verilen rakamların her ne kadar doğru olmadığını bilsek de bu herkes tarafından bilinen ama telaffuz edilemeyen bir şeydi. Eğer doğru sayılar verilmiş olsaydı hem halk hem de sağlık çalışanları buna göre hareket ederdi” demişti.

VAKA SAYISI 1 BUÇUK MİLYONDAN FAZLA TEDBİRLER YETERLİ Mİ?

Vaka sayılarının açıklanmadığı döneme bakıldığında vaka sayısı 1 milyondan fazla, toplam vaka sayısıyla 1 buçuk milyonu aşıyor. Bu vaka sayıları göz önünde alındığında alınan tedbirler yeterli mi? Sağlık sistemi ne durumda? İstanbul Tabip Odası başkanı şu şekilde aktarıyor: Şu an uygulanan kısıtlamaları yeterli bulmuyoruz. Sağlık sistemi hem yatak sayısı hem de yoğun bakım açısından dolmuş durumda. Hastanelerde ek yatak açılıyor olması nitelik sağlık çalışanları olmadıkça bir anlam ifade etmiyor. Yoğun bakım hastasının bakımı kolay bir şey değil. Bunu ancak deneyimli sağlık çalışanları yapabilir. Şu anda sağlık sisteminin üzerinde çok büyük bir yük var. Çok acil bir kapanmaya ihtiyaç var. Bu nedenle en az 14 gün aslında ideali 28 günlük süreyle devletin bütün imkanlarını ve yatırımlarını insan sağlığı üzerine yöneltmesi gerekiyor.

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ŞEFFAF OLMAK KISITLAMALARDAN ÖNEMLİ

Hastanelerdeki doluluk oranına da dikkat çeken Arslan, mevsimsel grip ile birlikte covid vakalarının daha olumsuz bir hale doğru dönebileceğini aktarırken, “Vaka sayıları sürekli olarak doğru bir şekilde açıklanmış olsaydı halk maske, mesafe ve izolasyon kurallarına daha fazla uyacaktı. Böyle bir sıkıntıya bu kadar erken girmeyecektik. Tabii ki vaka sayılarının temmuz ayından itibaren açıklanmıyor oluşu hem sağlık çalışanları açısından hem de hastalar açısından çok ciddi bir sıkıntı doğurdu. Şeffaf olmak uygulanan kısıtlamalardan çok daha önemli bir uyarı olurdu.” ifadelerini kullanmıştı.