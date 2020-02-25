Yakup Süt adliyeye sevk edildi! Yakup Süt kimdir?

İstanbul’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık bir yıldır takip edilen Yakup Süt ve adamlarına yönelik operasyonun ardından 58 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yakup Süt ve kardeşi Volkan Süt‘ün yönettiği çetesinin alt grubunda olan şüphelilerden 22’si geçen hafta adliyeye sevk edildi. Dördü tutuklanırken, üç kişi hakkında ev hapsi, üç kişi hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandı. 12 kişi ise serbest bırakıldı.

Yakup Süt’ün de aralarında bulunduğu 36 kişi bugün ‘yağma’, ‘tehdit’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘organize suç örgütü kurmak ve yönetmek’ suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

YAKUP SÜT KİMDİR?

1989 yılında tefeci Abuzer Soldanlı‘yı, 1991 yılında zehir taciri Halil Kurt‘u öldüren Yakup Süt, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1994 yılında Kırklareli Cezaevi’nden kaçtı. Yakalanıp Bursa Cezaevi’ne kondu. Duruşma için İstanbul’a götürüldü, bu kez de Şişli Adliyesi’nden firar etti. Firari olduğu sırada 10 adamıyla uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş‘ı kaçırma girişiminde bulundu.

1998 yılında dönemin Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan‘a düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddia edildi. Yakalanan ve Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevi’ne konan Yakup Süt, mide kanaması şikayetiyle sevk edildiği hastaneden kaçtı.

1999 yılında Yakup Süt’ün sevgilisi Songül Atuğ‘u takibe alan polis, ikiliyi Rodos’a kaçmak üzereyken Marmaris’te yakalandı. Cezaevine konulan Süt, 2000 yılında ‘Rahşan Affı’yla serbest kaldı.

