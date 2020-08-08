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Yalan haberi ‘özgürlük’ saydılar

Yazarımız Emin Çölaşan, 2003’teki bir yazısında, TL’den 6 sıfır atılacağına inanmadığını belirtti. Paradan 6 sıfır atılınca da “Yanıldım” diyerek özür diledi. Bir köşe yazarı, “Çölaşan iyi ki ‘6 sıfır atılırsa anırırım ya da Taksim Meydanı’nda kendimi asarım’ demedi” diye yazdı.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
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Yalan haberi ‘özgürlük’ saydılar

Dönemin Başbakanı Erdoğan ise “Bir köşe yazarı ‘sıfırları atarlarsa Taksim Meydanı'nda anıracağım' demişti, anırmasını bekliyorum” diyerek tartışmaya katıldı. Bir internet sitesi ise “Erdoğan, Emin Çölaşan'a ‘Anırmasını bekliyorum' sözleriyle seslendi” diye haber yaptı.

Çölaşan, söylemediği ve yazmadığı bir konunun aleyhinde habere konu edilerek, “Kişilik haklarının zedelendiği” gerekçesiyle site aleyhinde dava açıp 3 bin lira tazminat kazandı. Ancak internet sitesi yöneticileri bu karar üzerine Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. AYM, haberi “Basın özgürlüğü” saydı.

AYM üyesi Serdar Özgüldür karara muhalefet şerhi yazdı ve “İnternet sitesi yanıltıcı haber vermiş, Başbakanın konuşmasında Çölaşan'ın adı geçmediği halde kişilik haklarına saldırı biçiminde afişe etmiştir. Bunun basın hürriyeti ile ifade edilemeyeceği anlaşılmaktadır” dedi.

Son güncelleme: 03:30 08.08.2020
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