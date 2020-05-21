Yalancı katil balinaların Ege’de görülmesinde corona etkisi çıktı

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Doktor Galip Can Akçınar, yalancı katil balinaların Gökçeada’nın 6 mil açığında, Kuzey Ege’de ilk defa, Ege Denizi’nde ise 25 yıl sonra görülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

4 VAKA KAYDEDİLDİ

Yalancı katil balinaların, genellikle okyanusların ılıman ve sıcak bölgelerinde görüldüklerinden dolayı Akdeniz’de ziyaretçi olarak kabul edildiğini belirten Akçınar şöyle konuştu:

* Ege Denizi’nde şimdiye kadar 4 vaka kaydedilmiş. Bunlardan ikisi 90’lı yılların başında İzmir Körfezi ve Çeşme’de canlı gözlemlenmiş, diğeri ise Yunanistan kıyılarında ölü olarak görülmüş. Biri de bu.

NEYLE BESLENİYOR?

* Bu türün belirli bir alanda yaşayan yerel grupları olduğu gibi, çeşitli denizler arasında dolaşan grupları da bulunuyor. Yerel gruplar çoğunlukla kalamar, sübye ve balıklar ile besleniyor.

* Dolaşan gruplar ise, enerji ihtiyaçlarının daha fazla olması sebebiyle yunus, balina, fok ve köpek balığı gibi diğer büyük deniz canlılarını da tercih edebiliyorlar.

KARANTİNA SEBEBİ

Akçınar, deniz memelilerinin balıkçılık faaliyetleri ve kirlilikten etkilendiklerini aktararak şu ifadeleri kullandı:

* Bunların yanı sıra, özellikle gürültüden çok etkilenirler. Çünkü balina ve yunuslar, sonar işlevi gören özel organlara sahiptir. Bu sayede besinlerini bulur ve birbirleriyle iletişim kurarlar. Dolayısıyla ses bu türler için hayati bir öneme sahiptir.

* İnsan kaynaklı çeşitli gürültülerin özellikle dişli yunus ve balinaları ciddi derecede etkilediği biliniyor. Karantina nedeniyle insan kaynaklı gürültülerde azalma olması, onların buraya gelmesine sebep olmuş olabilir. Karantinada dünyanın her yerinden normalde gözlemlenmeyen hayvanlara dair görüntüler paylaşılıyor.

SICAKLIK ARTIŞI

* Sanıyorum diğer hayvanlar gibi sesi kullanarak hayatlarını sürdüren balina ve yunuslar da daha gürültüsüz bir hayatın tadını çıkarıyorlar. Buraya gelmelerine bir başka sebep de şu olabilir; son yıllarda Ege Denizi’nin yüzey suyu sıcaklıklarının yükseldiğine dair bilimsel bulgular var.

* Dolayısıyla nispeten sıcak ve ılıman suları seven bu tür, muhtemelen sıcaklıktaki artışları da fırsat bilerek, beslenme amacıyla Kuzey Ege kıyılarına kadar gelmiştir. (DHA)