Yalıkavak’ta bottan düşerek motor pervanesine takılan genç hayatını kaybetti

Olay Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak sahili açıklarındaki meydana geldi. Motoryatta çalışan 20 yaşındaki Ali Murat Şişman bu sabah saatlerinde arkadaşı 20 yaşındaki Emir Balkaya'yı alıp motoryata götürmek için zodyak botla rıhtıma geldi.

BOT ANİDEN HIZLANDI İKİ GENÇ DENİZE DÜŞTÜ

Balkaya'nın zodyak bota binmesinin ardından aniden gaza yüklenen Şişman botun kontrolünü kaybetti. Dengesini kaybeden Şişman ve Balkaya denize düştü.

Zodyak botun pervanesinin göğsüne çarptığı öne sürülen Balkaya ağır yaralandı, hızla savrulan bot ise rıhtıma çarparak durabildi.

Şişman'ın bağırarak yardım istemesi üzerine çevredekilerin yardımı ile karaya çıkarılan Balkaya kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Balkaya'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ŞOK İÇERİSİNDEYİM

Rıhtıma çarparak duran bota sahil güvenlik ekipleri tarafından el koyuldu. Kazadan hafif yaralanarak kurtulan Şişman ise jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Şişman'ın ilk ifadesinde “Arkadaşımı almaya gelmiştim, bota bindikten sonra yata gitmek üzere hareketlendiğimde bot birden hızlandı dengemizi kaybettik, nasıl oldu hâlâ anlayabilmiş değilim şok içindeyim” dediği öğrenildi.