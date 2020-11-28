Yalova’da HES kodu olmayan vatandaşlar pazara alınmadı

Yalova halk pazarına alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar HES kodu ile giriş yapmaya başladı. HES kodu olmayan vatandaşları girişlerde kontrol eden zabıta ekipleri içeri almadı.

Öte yandan pazara giren vatandaşların ateş ölçümleri de gerçekleştirildi. HES kodu uygulamasından haberi olmayan vatandaşlar ise duruma isyan etti.

Denetim yapan zabıta ekipleri HES kodu olmayan vatandaşlara yardımcı oldu. Yoğunluk yaşanan pazarda görevliler sık sık vatandaşları uyardı.

65 yaş üstü vatandaşlar ise pazara alınmadı. HES koduyla pazara giriş yapan vatandaşlar, bu durumun iyi olduğunu ve önlemlerin daha da arttırılması gerektiğini ifade etti. İHA