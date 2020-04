Yalova’da yasağı takan yok!

Minibüsteki yolcuların üst üste seyahat etmeleri ve canlarını hiçe saymaları sosyal medyada tepkilere neden oldu. O paylaşıma bir minibüs şoförünün yorumu ise dikkat çekti.

“YOLCULARDAN İŞİTMEDİĞİMİZ HAKARET KALMIYOR”

Yalova’da Çınarcık minibüsünde şoförlük yaptığını belirten bir sosyal medya kullanıcısı şunları söyledi:

* Arkadaşlar, abiler, ablalar ben Çınarcık minibüsünde çalışan bir şöförüm. Emin olun ki 20 gündür sizden daha çok bu konuya dikkat çekip gerekli önlemleri alıyoruz. Ama neredeyse her gün yolculardan yemediğimiz hakaret kalmıyor. Özellikle yaşlı teyzelerimizi, amcalarımızı uyarıyoruz sosyal mesafeye uyalım diye. Biz de çok zorluk çekiyoruz. Yemediğimiz laf kalmıyor. Yolcuları indiremiyoruz. Bu kural sadece şöför arkadaşlara yok. Bu kural her insanımız, her yolcumuz için geçerlidir.

* Bizim de şoför olarak hatalarımız tabiki de oluyor. Ama lütfen sosyal mesafeye uymayan yolcularımızı minibüsteki herkesin uyarması lazım. Yolcularımızın da bize yardımcı olmasını diliyoruz. Bu olayı hep beraber aşmalıyız. Hiçbir şöför arkadaşımız 1 yolcu fazla alacağım diye 3 bin 100 lira para cezası yemek istemez. Bakın bu araçlar 20 gündür sadece mazot parasına çalışıp 1 lira kar etmeden bazen de zarar ederek evlerine gidiyor. Bu karşılıksız hizmeti de göze almanızı rica ediyorum. Şoförlerle kavga etmeyi bırakıp otobüslerde sosyal mesafeyi çiğneyen vatandaşlarımızı uyaralım.