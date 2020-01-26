Seyir halindeki şoför hayatının şokunu yaşadı!

Edinilen bilgiye göre, Artvin-Borçka kara yolunun İbrikli köyü mevkisinde seyir halindeki Dursun Yılmaz (58) yönetimindeki araca yamaçtan kopan kaya parçası çarptı.

SÜRÜCÜNÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yamaçtan koparak aracın yan camını kıran kaya parçası sürücü Yılmaz’ın üzerine düştü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS ÖNLEM ALDI

Ağır şekilde yaralanan Yılmaz’ın yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Artvin-Borçka kara yolunda yaşanan ilginç kazanın ardından polis ekipleri ulaşımı bir süre kontrollü şekilde sağladı. İHA