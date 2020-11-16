Yanan tarihi caminin imamı ifade verdi

İstanbul Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camisi'nde dün çıkan yangın sonucu küle dönmüştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangına ilişkin “mala zarar verme” ve “genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, caminin imamının da aralarında bulunduğu 5 kişi bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Öte yandan olay yerinde yangınla ilgili inceleme yapmak üzere bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

‘YERDEN ISITMA SİSTEMİNDEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Vaniköy Camisi’nin imamı Mustafa Coşkun ifadesinde, Şile’deyken eşinin kendisini arayarak evde değişik bir koku olduğunu söylediğini anlatarak, “Ben de yalının güvenlik görevlisine haber vereceğimi söyledim. Aradım ve evden koku geldiğini söyleyerek yalının teknisyeninin kontrol etmesini istedim. Dışarıda işim olduğu için gitmedim. Sıkıntı olmadığını, tedbir amaçlı caminin ve bayanlar bölümünün elektrik sigortalarını indirdiklerini söyledi.

Saat 13.10 sıralarında eşim beni aradı ve kadınlar bölümünün yanmaya başladığını söyledi. Ben de apar topar camiye gittim. Yangından dolayı cami kullanılamaz hale gelmişti. Evimizde bulunan bütün eşyalar evimle beraber kullanılamaz haldedir. Evde ısıtma sistemi yoktur. Caminin tamamı kadınlar bölümü de dahil olmak üzere elektrikli yerden ısıtmalıdır. Yangının bayanlar bölümündeki elektrikli yerden ısıtma sisteminden kaynaklandığını düşünüyorum. Ben bu yerden ısıtma sistemini bu camide göreve başladıktan sonra ilk kez 5-6 gün önce deneme amaçlı yaktım. Yaktığımda herhangi bir koku veya sıkıntı yoktu” dedi. İmam Çoşkun, yangınla ilgili şüpheli bir durum saptanması halinde şikayetçi olacağını söyledi.

EVDE FARKLI BİR KOKU HİSSETTİĞİNİ SÖYLEDİ

İmamın eşi Havva Coşkun ise ifadesinde, saat 11.00 gibi evde farklı bir koku hissettiğini ve eşine haber verdiğini belirterek, karşıdaki yalının çalışanının sigortaları tedbir amaçlı indirdiğini anlatarak şöyle devam etti: “Saat 13.10 sıralarında tekrar değişik bir koku duyunca dışarı çıkıp bakmak istedim. Bu esnada evimin kapısının altından duman geldiğini gördüm. Cemaat olmadığı için cami kapalıydı. Ben çocuklarla dışarı çıktım. Evim kadınlar bölümünün üstündedir. Dışarı çıkınca kadınlar bölümünün içerisinde yangının başlamış olduğunu gördüm”

EŞYALARIN KULLANILAMAZ DURUMDA OLDUĞUNU ANLATTI

Vakıf yetkilisi Uğur Vanioğlu ise, “Vaniköy Camisi Yeni Valide Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı'na aittir. Bu vakıf dedemizden kalmadır. Ben de 10 Kasım 2020 tarihi itibarıyla bu vakfın mütevellisiyim. Haberi alır almaz camiye gittim. Olay yerinde 7 adet çeşitli ebatlarda Arapça harflerle yazılı dini motifli çerçeveyi, 4 adet parçalanmış halı ve bir adet süs eşyasını aldım. Envanterde bulunan diğer eşyalar kullanılamaz durumdaydı. Caminin yanmasında şüpheli bir durum tespit edilmesi halinde davacı ve şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Karşı yalıda görevli 2 çalışan ise imam ve eşinin anlattıklarını doğrulayarak, yangının söndürülmesi için yardımcı olduklarını söyledi.