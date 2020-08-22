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Yandaş firmaya zaman kazandırma oyunu

Uşak’ta AKP’li belediye, yandaş firmayı kolladı. Bir arsa üzerindeki evler yıkıldı, ardından da “Boş arsa” denilerek çok katlı yapılara izin verildi.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
Haberler Gündem
Yandaş firmaya zaman kazandırma oyunu

Uşak'ta ortakları arasında AKP Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesinin de olduğu firmanın, çok katlı bina yapım izni alması için bir arsa üzerindeki eski evler yıkıldı ve 3 gün içinde boş arsaya çevirdi. Ardından da bu arsaya “Çok katlı yapım” izni verdi. Karşılığında belediyeye herhangi bir pay ödenmedi.

Bu işlemler “Boş arsa statüsünde yapılmasa'' firma belediyeye mevzuat gereği yüzde 70 oranında pay verecekti. İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, Uşak Belediyesi'nin bu işlem sonucu 20 milyon lira zarara uğradığını savundu. Uşak Mimarlar Odası Başkanı Şener Toköz de konuyu en yakın zamanda yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, 31 Temmuz 2020'ye gelmeden 3 gün içerisinde belediye, firma adına tüm işlemleri yaptı” dedi.

Son güncelleme: 03:56 22.08.2020
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