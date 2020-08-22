Yandaş kanala ceza yok ama Tele 1’e ceza var

Daha önce iktidara yakınlığı ile bilinen Beyaz TV'de 14 Aralık 2017 tarihinde saat 19:30'da, ATV'de ise 2012 yılında saat 22:45'te yayınlandığı öğrenilen “Mr. Brooks” Tele 1'de 12 Temmuz Pazar sabahı 08:00'da yayınlanmasının ardından RTÜK tarafından ceza kesildi. RTÜK, ceza kesme gerekçesini çocukların uyanık olduğu saatte yayınlanma olarak gösterdi. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, RTÜK tarafından kesilen ceza ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

SUSTURMAK İÇİN

“RTÜK, bağımsız yayıncılık yapan medyayı susturma amacı taşıyan iktidarın bir baskı aygıtı haline gelmiştir. Bu karar da muhalif ve bağımsız medyayı iş yapamaz hale getirmek, zor duruma sokmak için alınmış bir karardır. Çocukların izlediği saatlerde değil pazar sabahı saat 08:00'da yayınlanmış bir filmdi. Bu cezanın, bağımsız muhalif medyayı susturmak ve iktidara uygun bir yayın ortamı oluşturmak amacıyla verilmiş bir ceza olduğunu söylüyorum.” Yanardağ, cezaya hukuki olarak itiraz edeceklerini belirterek, “Zaten Tele 1 RTÜK ile sürekli mahkemelik halde” dedi. Filmi izlediğini de belirten Yanardağ, “Gayet iyi bir film” diyerek sözlerini bitirdi.

Koloğlu'ndan RTÜK'e: “Böyle yandaşlık olmaz”

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, “Cezalı film daha önce gösterildi” başlıklı yazısıyla RTÜK'ün Tele 1'e verdiği cezayı kınadı. RTÜK'ün muhalif kanallara verdiği cezaları ele alan Sina Koloğlu, Tele1'in yayınladığı ceza almasına gerekçe gösterilen “Mr. Brooks” filminin daha önce AKP'ye yakın kanallarda yayınlandığını ifade etti.

Koloğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle: “Mr. Brooks kanalların rağbet ettiği yapımlardan biri. En son Tele 1'de yayınlandı. Ceza almış. Neden? Çocukların ayakta olduğu saatte onlara kötü örnek teşkil edecek konusu ve sahneleri olduğu için. Gelelim bizim ‘Mr. Brooks' filmine şöyle bir gezinti yaptım.

Mesela Beyaz TV'de saat 19.30'da yayınlanmış. Atv'de 2012 yılında ekrana gelmiş. Yayın saati 22.45… Sonuçta bu ‘şiddet' ya da ‘cinsellik' durumu soyut bir şey. Sonu yok bunun. Ev ahalisinin bazen ‘Valla bunu görseler, kesin ceza verirler' dedikleri örnekler var. Bizim açımızdan bir sakınca yok, onların bakış açısı içinde ceza alır diye söz ediliyor evde.”

MR. BROOKS FİLMİNİN KONUSU

Bay Brooks (Kevin Costner) karısı (Marg Helgenberger) ve kızıyla (Danielle Panabaker) birlikte oldukça normal biridir. Bay Brooks'un çapraşık değişken benliği Marshall (William Hurt) cinayeti ve kargaşayı sever ve Bay Brooks'u kötü işlere sevk eder. Brooks bir gün sevişen bir çifti öldürür ve sonra olaylar daha karmaşık bir hale gelir.