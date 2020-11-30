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Yandaşı, yoksulun sırtından beslediler

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine yardım için açtığı ihalelere tek başına giren AKP’ye yakın bir firma, yüzde 5’er kırımla 5 ihaleyi de kazandı.

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 05:52, 30/11/2020
Haberler Gündem
Yandaşı, yoksulun sırtından beslediler

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım ve Dağıtım için açtığı 5 ihaleye tek firma katıldı. AKP'ye yakın olarak bilinen ülke geneline yaygın süpermarket firması, yüzde 5 kırımla 5 ihaleyi de aldı. Kırımın düşük tutulmasından dolayı firmanın cebine 66.3 milyon lira girdi. İhale uzmanlarına göre kamunun zararı, 9 milyon lira. Kırımın  aynı olması ve sadece tek firmanın katılmasından dolayı, ihaleyle bilgilerinin sızdırıldığı şüphesi var. İhalelerin seyri şöyle:

10 Ocak 2019: 3 milyon 500 bin liralık ihale, yüzde 5 kırımla 3 milyon 325 bin liraya bırakıldı.

5 Nisan 2019: 12 milyon 500 bin liralık ihalede yine yüzde 5 kırım uygulandı. İhale, 11 milyon 875 bin liraya aynı firmaya verildi.

İHALELER TARTIŞILIYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi, yoksul ailelere yardım için açtığı ihaleler tartışma konusu oldu.

5 Şubat 2020: 13 milyon liralık ihalede yüzde 5 kırım uygulanarak, 12 milyon 350 bin liraya aynı firmaya verildi.

14 Mayıs 2020: 800 bin liralık ihale, yüzde 5 kırımla, 760 bin liraya aynı firmaya verildi.

PAHALIYA MAL OLDU
Kamu ihale istatistiklerine göre kırım oranları 2019'da yüzde 17, 2020'nin ilk 6 ayında ise yüzde 18 olarak gerçekleşti.

25 Ağustos 2020: 40 milyon liralık ihalede, yüzde 5 kırım uygulandı, 38 milyon liraya firmaya verildi.

Yayınlanma Tarihi:06:00,
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