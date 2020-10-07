Yangın çıkan evde zincirli bulunan çocuk için akılalmaz savunma: Sadece salı günü bağlıyoruz

Yenişehir ilçesi Tabakhane Mahallesi’deki tek katlı evde dün elektrik panosundan çıkan yangını gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla yangını kısa sürede söndürdü. Kontrol amaçlı eve giren itfaiye ekipleri bir odada 11 yaşındaki E.B.’yi ayak bileğinden zincirlenmiş halde buldu.

Mahallelinin de yardımıyla zinciri kesen itfaiye ekipleri E.B.’yi kurtardı. Hafif yaralı E.B., olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.B. tedavisinin ardından da taburcu edildi.

BABASI YARAMAZLIK YAPTIĞI İÇİN ZİNCİRLE BAĞLAMIŞ

Şans eseri ölümden kurtulan E.B.’yi, babası Mehmet B.’nin zincirle bağladığı ortaya çıktı. 8 çocuklu baba Mehmet B., oğlu E.B.’nin çok yaramaz olduğunu ve evden çıkmaması için sadece evde gezebilecek kadar bir zincir ile bağladığını söyledi.

Böyle bir şeyin olacağını düşünmediğini belirten Mehmet B., çok pişman olduğunu ifade etti. Mehmet B.’ye hem mahalleli hem de olayı öğrenenler tepki gösterdi. Gözaltına alınan Mehmet B., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kiracı olarak oturdukları evleri yanan aileye, Yenişehir Kaymakamlığı tarafından TOKİ sosyal konutlarından geçici olarak bir ev verilirken, Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından da eşyaların karşılanacağı belirtildi.

“ÇOK KORKTUM”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan E.B. ise, “Yangın dumanı geldi ben de kapıyı kapattım, çok korktum. Duman vardı. O anda çok korktuğumu hissettim. Beni kurtardılar. Ayağım çok ağrıyor” dedi.

“SADECE SALI GÜNÜ BAĞLIYORDU”

6 çocuğun en küçüğü olan oğlu E.B.’nin çok yaramaz olduğunu belirten anne Hüsna B., “Ben yangın esnasında pazara gitmiştim. Babası onu çok yaramaz olduğu için semt pazarının kurulduğu günler ayağından zincirle bağlıyordu. Yani sadece salı günleri. Ben geldiğimde evi o şekilde gördüm. Böyle olmasını kimse istemezdi” şeklinde konuştu.

“BABAM 15 DAKİKALIĞINA ZİNCİRLE BAĞLAMIŞTI”

E.B.’nin ablası Zeynep B., “Ben ve annem çarşıya gitmiştik. Bir ağabey önümüzü kesti, ‘Eviniz yanıyor’ dedi. Eşyaları bırakıp koşup geldik. Zaten geldiğimizde babam evdeydi. Kardeşimi hastaneye kaldırmışlardı. Hastaneye gittik kardeşimi gördüm. Çevreye zarar veriyordu. Babam 15 dakikalığına bağladı kardeşimi” diye konuştu.

‘BEN CAMDAN ATLAYARAK KURTULDUM’

E.B.’nin diğer ablası Zelal B. ise “İşten eve geldim. Çay demlemiştim. Çekyatın üstüne uzandım. Baktım duman kokusu gelmeye başladı. Kalktım ev yanıyordu. Ondan sonra kapılar hep kilitlenmişti. Kendimi camdan atarak kurtardım. Evin hepsi yanıyordu itfaiye çağırdılar. Kardeşimi zincirini çıkardılar sonra hastaneye kaldırdılar. Çok şımarıklık yapıyordu. Babam da 15 dakikalığına bağlamıştı” dedi.