Yangın merdiveni skandalı! Ne yapacaklarını şaşırdılar

Menteşe’nin Emirbeyazıt Mahallesi Ova Sokak’ta bulunan 4 katlı Güzide Apartmanı’nın 2’nci katındaki Süleyman Kılıç’a ait dairede, yangın çıktı.

Kimsenin bulunmadığı daireden yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan apartman sakinlerinin tahliyesini gerçekleştirmeye çalıştı. Ancak apartmanın 2’nci katındaki yangın merdiveni kapısının hırsızlık olaylarına karşı kilitli olması sıkıntılı anlar yaşanmasına neden oldu.

Kapı, itfaiye ekipleri tarafından levye ile kırıldıktan sonra apartman sakinleri, kucaklarında çocukları ve bebekleri ile tahliye edildi. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

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Yaşadığı korku yüzüne yansıyan apartman sakinlerinden Mustafa Ecevit (18), “Yangın sırasında kendi dairemdeydim. Komşularımızdan biri zilimizi çalıp, yangın olduğunu haber verdi. Apartmanın içinde dumanlar vardı. Hemen dışarı kaçtık” dedi.

Aynı apartmanda oturan İdris Pala da “Araçlar kaldırımları işgal ediyor. Yayalar kaldırımda yürüyemiyor. İtfaiye araçları bile yangın bölgesine geldikleri zaman sıkıntı yaşadı. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum” diye konuştu. DHA