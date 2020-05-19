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Yangında mahsur kalan engelli genç feci şekilde can verdi!

Kastamonu'da iftar vakti meydana gelen yangında, zihinsel engelli Cüneyt Cebeci (30) hayatını kaybetti. Cebeci'nin cenazesinin enkaz altından çıkartılması için çalışma başlatıldı. 

00:09 -
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Yangında mahsur kalan engelli genç feci şekilde can verdi!

Pınarbaşı ilçesine bağlı Çorbacı mahallesinde iftar öncesi Şerafettin Cebeci’ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, evden çıkamayan zihinsel engelli Cüneyt Cebeci (30) yanarak can verdi.

OĞLUNU KURTARMAK İSTEDİ AMA…

Baba Şerafettin Cebeci ise oğlunu kurtarmak isterken yaralandı. İtfaiye ekiplerinin, müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

CENAZE EN KAZ ALTINDA KALDI

Yangın sonrası Jandarma ekipleri tarafından, Cüneyt Cebeci’nin cenazesinin enkaz altından çıkartılması için çalışma başlatıldı. DHA

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Son güncelleme: 00:11 19.05.2020
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