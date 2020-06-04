Yangında öldü sanılmıştı… Gerçek cinayet çıktı!

Soma ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen yangının söndürülmesiyle Hüseyin Durmaz’ın cesedi evde yatak odasında yanmış olarak bulunmuştu.

İlk izlenimde odada elektrikli ısıtıcının devrildiğini gören ekipler yangının ısıtıcı kaynaklı çıktığını tespit etmişti.

Polis çevredeki güvenlik kameralarından evin önüne bir aracın yanaştığını kısa süre durduktan sonra ayrıldığını tespit etti.

ÖN OTOPSİDE BIÇAK İZİ

Çevredeki görgü tanıklarının ifadesi ve Hüseyin Durmaz’ın yapılan ön otopsisinde yangın öncesinde bıçaklandığını tespit etti.

EVİ ATEŞE VERMİŞ

Katilin olayın ardından evi elektrikli sobayı devirerek ateşe verdiği belirlendi. Zonguldak’ta gözaltına alınan Araç sahibi A.A.’nın Soma’ya getirileceği belirtildi. (İHA)