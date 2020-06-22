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Yanına çırak olarak aldığı 6 çocuğu istismar etti!

Çorum'un Kargı ilçesinde hurdacılık yapan Mustafa U.'nun ''çırak arıyorum'' diyerek yanına aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

09:38 -
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Yanına çırak olarak aldığı 6 çocuğu istismar etti!

Çocuk istismarı 19 Temmuz 2019’da mağdur E.F.A. isimli çocuğun ailesinin savcılığa giderek Mustafa U.’nun çocuklarını darbettiğini, istismarda bulunmuş olabileceğini belirterek şikâyetçi olmasıyla başladı.

Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan Mustafa U., hakkındaki iddiaları reddetti.

”BİZE TECAVÜZ ETTİ”

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, ifadenin ardından savcı soruşturmayı genişleterek hurdacı Mustafa U.’nun yanında çalışan ya da Mustafa U. ile bağlantısı olan çocukların ifadelerine başvurdu.

5 çocuk daha Mustafa U.’nun kendilerine tecavüz ettiğini açıkladı.

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Son güncelleme: 09:42 22.06.2020
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