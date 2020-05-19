”Yanında bira iyi gider” sözüne RTÜK’ten ceza!

RTÜK, radyo programcısı Nihat Sırdar’ın, Kafa Radyo’da yayınlanan ‘Nihat’la Sivrisinek’ programında bir dinleyicinin mesajından okuduğu, ”Evde kendi patates cipsimi yaptım. Yanında bira iyi gider” sözleri nedeniyle programa 3 kez yayın durdurma cezası verildi. Ceza, Sırdar’a 1 Mayıs’ta tebliğ edildi.

Sırdar Twitter’dan yaptığı paylaşımda cezanın uygulanmaya başladığını duyurdu.

Sırdar’ın paylaşımı şu şekilde:

“Nihat’la Sivrisinek @kafaradyo da başlayamıyor. Bir dinleyici mesajında okuduğumuz “Evde kendi patates cipsimi yaptım. Yanında bira iyi gider” sözünden dolayı RTÜK tarafından verilen 3 günlük yayın durdurma cezasının ilk günü çünkü.”