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Yankesicilik anları kameraya yansıdı

İstanbul'da yabancı uyruklu hırsız, bir büfede alışveriş yapan kadının yanına yaklaşarak cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı. Yakalanan Filistin uyruklu şüpheli, tutuklandı.

Halil ATAŞ
19:10 -
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Polisi harekete geçiren olay, 12 Şubat’ta Beşiktaş Cihannüma Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir büfeden alışveriş yapan 32 yaşındaki Aslı M.’nin cep telefonu çalındı. Telefonunun çalındığını sonradan fark eden Aslı M., durumu polise bildirdi.

EŞKALİ BELİRLEYEN POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede, alışveriş sırası bekler numarası yapan şüphelinin, Aslı M.’nin cebinden telefonunu aldığını belirledi.

OTOBÜS DURAĞI ÇEVRESİNDE YAKALANDI

Eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Beşiktaş Meydanı ve Beşiktaş Otobüs Durakları çevresinde yapılan çalışmada, belirtilen eşkale uygun bir kişi tespit edildi. Filistin uyruklu olduğu belirtilen Ali S., yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Beşiktaş cep telefonu Emniyet Filistin istanbul
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