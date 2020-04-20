Yanlış corona bilançosu alarmı!

Hükümete yakın bazı gazete ve televizyonlar, Türkiye'nin bugünkü corona bilançosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yaklaşık bir saat önce okur ve izleyicilerine duyurdu.

Açıklanan bilançoda vaka sayısının düne göre azaldığı, ölüm sayısının ise arttığı gözlendi.

BAKAN PAYLAŞINCA SAHTE OLDUĞU ANLAŞILDI

Bazı haber kanallarının da ‘son dakika' olarak duyurduğu bilançonun, Bakan Koca'nın açıklamasıyla ‘sahte' olduğu gözlendi.

Bakanın açıkladığı gerçek bilançoda, vaka sayısının düne göre bir hayli arttığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, önceden açıklanan ve kaynağı bilinmeyen yanlış bilançoya ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktı.