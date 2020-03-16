Yanlışlıkla işlenen cinayete müebbet istemi

İstanbul Göktürk’te ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Emre Tyler Mays 8 Ocak 2020 tarihinde ağabeyi Sinan ile tartıştı. Kavga eden iki kardeşten Emre’nin burnu kırılınca çağırılan ambulansla Şişli Etfal Hastanesi’ne götürüldü. Aynı saatlerde Kağıthane’de iki grup arasında çıkan kavgada başından yaralanan Gazi Kutlu ve oğlu Davut Kutlu Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmüştü.

‘BATUHAN SANDIM’

Emre Mays getirildiği hastanenin acil servisinde ambulanstan indirildiği sırada 22 yaşındaki Akın Kutlu’nun bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Mays, hemen acil servise alındı ancak kurtarılamadı.

Polis tarafından hastane bahçesinde suç aleti bıçakla yakalanan Kutlu ifadesinde, “Kağıthane’de bir restoranımız var dayımlarla ortak işlettiğimiz. Restoranın telif ve marka hakkı ile ilgili alacak-verecek meselesi oluştu. Bu sorunu konuşmak için buluşmamızda kavga çıktı. Babam ve kardeşlerim yaralanınca Şişli Etfal’e gittik. Babamın başı kanıyordu, kardeşim de öyleydi. Bu nedenle çok öfkeliydim. Hava almak için acil önüne çıktım. Ambulans geldi, sedyeyle birini indiriyorlardı. İndirilen kişiyi kavga ettiklerimizden Batuhan’a benzettim. Bu nedenle yanımda taşıdığım bıçağı çıkararak sapladım” dedi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İfadesinin ardından tutuklanan Akın Kutlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık hazırladığı iddianamede Akın Kutlu hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Kutlu’nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.