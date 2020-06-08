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”Yapma” dedi, dehşeti yaşadı!

İzmir'in Çiğli ilçesinde Ahmet Sabırsız (41) sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiyle tartıştı. ''Yapma'' diye bağıran Sabırsız, göğsünden vuruldu. Saldırgan kaçtı.

08:32 -
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”Yapma” dedi, dehşeti yaşadı!

Sabaha karşı Maltepe Caddesi’nde yürüyen Ahmet Sabırsız, iddiaya göre tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından açılan ateş sonucu göğsünden vuruldu. Sabırsız kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Yoldan geçen bir kişi, yaralı olan Sabırsız’ı hastaneye götürdü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Sabırsız’ın yüzü sarılı ve başında sarı kapüşonlu biri ile tartıştığı ve ”Yapma” diye bağırdığını ardından da silah sesi geldiği belirtildi.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Polis ekipleri, otomobille kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

izmir Polis saldırı
Son güncelleme: 09:00 08.06.2020
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