Yaptıkları şoke etti! Aralarında imam da var

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Kurşunlu köyü Aktaş mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, B.B.Ö., M.Ö.Ö., M.Ö., ile M.G.’yi kepçe ile kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada, kepçe ve metal define arama aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise, 9 hint keneviri bitkisi, eski döneme ait 15×3 santim ebadında göz yaşı şişesi, eski döneme ait 9×2 santim çapında kırık göz yaşı şişesi, 4×3 santim çapında eski döneme ait 2 yüz figürü, 3×2 santim taş parçası, 3 santim çapında üzerinde Osmanlı tuğrası figürü bulunan sikke, 17×5 santim çapında eski döneme ait cam şişe, eski döneme ait kırık 4 gözyaşı şişesi dip kısmı, 7×4 çapında metal tarihi eser, 24×9 ebatında mezar taşı, 18×6 santim tarihi eser niteliğinde taş parçası, 20×19 geometrik şekli olan üzerinde yazı bulunan taş parçası, 37×12 santim ebadında tarihi eser niteliğinde taş parçası, 9,21 gram siyah bitki tohumu, 9,61 gram beyaz bitki tohumu ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden B.B.Ö.’nün Kaz Dağları’ndaki çevre eylemlerine uzun süredir destek verdiği, M.G.’nin de bir camide imamlık yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor. (DHA)

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