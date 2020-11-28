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Yaralı anne kendi acısını unuttu çocuğunu böyle teselli etti

Bursa-Ankara karayolunda iki otomobilin karıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne kendi acısını unutup yaralanan çocuğunun bir an olsun elini bırakmayarak ona destek oldu.

Güncellenme: 12:00, 28/11/2020
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Yaralı anne kendi acısını unuttu çocuğunu böyle teselli etti

Bursa’dan İnegöl yönüne aracıyla seyir halinde olan Mustafa A. İnegöl Şehitler Kavşağı’na geldiğinde bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedip sol şeride geçti. Bu sırada sol şeritten aracıyla ilerleyen Elçin D. Mustafa A.’nın otomobiline çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Elçin D.’nin aracı refüje çarpıp takla attı. Metrelerce sürüklenen araç güçlükle  durabildi.

CAN PAZARI

Can pazarın yaşandığı kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Her iki araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Bölge trafik ekipleri kaza yerinden tedbir alarak başka kazaların yaşanmaması için trafiği durdurdu.

ELİNİ BIRAKMADI

Yaralanan Şamil M. (35) Metanet M. (34), Osman M. (5), Onur M. (11) ve Lamiya M. (10) sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı.

Bu sırada anne Metanet M. kendi acısı unutarak 5 yaşındaki çocuğu Osman M.’nin derdine düştü. Anne ufak çocuğunun elini tutarak teselli etmeye çalıştı. 5 yaralı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgi soruşturma ise sürdürülüyor.

Ankara anne Bursa Çocuk İnegöl kaza Polis Sağlık trafik
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