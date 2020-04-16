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Yaralı halde yol ortasında bıraktılar

Kilis’te araç çarpması sonucu yaralanan atın imdadına vatandaşlar ve belediyeye ekipleri koştu. Ata çarpıp kaçan sürücü henüz tespit edilemezken, yaralı hayvan tedavi altına alındı.

10:32 -
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Kilis Kanal Boyu Caddesi’nde yerde yaralı halde yatan atı gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Belediye Veterineri İbrahim Halil Makas ve hayvan barınağında görevli personel, uzun süredir yerde yatan ve her tarafı yara bere içerisinde olan ata ilk tedaviyi uyguladı.

Belediye Veterineri İbrahim Halil Makas, çağrı üzerine olay yerine geldiklerini ifade ederek, “Hayvan kaza sonucu yaralanmış, biz de ilk müdahalelerini yaptık. Tedavisini yaptıktan sonra atı sahibine teslim edeceğiz” dedi. (İHA)

Haber kaza Kilis
Son güncelleme: 10:59 16.04.2020
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