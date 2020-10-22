Yaralı kurye yerde acı içinde yatarken o paspaslarını temizledi

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi Hacıosman istikametinde meydana geldi. Kurye Ahmet Hakan Küney, İl Jandarma Komutanlığı mevkisinde seyrettiği esnada önündeki aracın sürücüsü Nafiseh Samavaki, trafiğin yavaşlaması nedeniyle aniden frene bastı.

Kurye Küney ise duramayarak araca arkadan çarptıktan sonra başıyla da arka camı patlattı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosikletli kurye Küney yaralanırken, çarptığı araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Küney'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

PASPASLARINI TEMİZLEDİ

Sağlık ekipleri motosikletli kuryeye müdahale ederken, araç sürücüsü Samavaki ise yaralının başına gelmek yerine paspas ve koltuklara dağılan cam parçalarını temizledi. Yaralı genci bir an olsun umursamayan kadın, paspasların ardından da aracının arka camında kalan cam parçalarını temizlemekle uğraştı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kazanın ardından olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Her iki sürücüde de alkol olmadığı tespitinin yapılmasının ardından sürücü kadın Samavaki ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan kadın serbest bırakılırken, hastaneye kaldırılan motosikletli kurye Ahmet Hakan Küney'in ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (İHA)