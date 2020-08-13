Yarasa kâbusu… Yetkililerden yardım istediler

Çin’in Wuhan kentinden yayılan corona virüsüyle mücadele tüm dünyada devam ediyor… Virüsün kaynağının yarasalar olduğunun ileri sürülmesi, Hakkari’de de bir ailenin endişeye kapılmasına ve korkmasına neden oldu.

ALT KATA KAÇTILAR

Biçer Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın en üst katında yaşayan 6 kişilik Saraçoğlu ailesi, 1 haftadır yarasa korkusu yaşıyor. Yarasaların corona virüsü taşıyabileceği endişesi yaşayan aile, daha önce 1-2 tane olan yarasaların sayısının kısa zaman içerisinde 20’yi aştığını belirterek, aynı binanın alt katında oturan yakınlarında geceyi geçirmeye başladı.

YARASA SESLERİ



Ev sahibi Şükrü Saraçoğlu, yarasaların evinin çatı ve kirişlerine yuva yaptığını söyledi. Geceleri çatıdan gelen yarasa sesleri nedeniyle korku yaşadıklarını anlatan emekli memur Saraçoğlu, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

YETKİLERE ÇAĞRI

Saraçoğlu, “Yaklaşık bir haftadır evimizin çatısına yuva yapmış yarasalar var. Yarasaların sayısı kısa zamanda 15’e, 20’ye çıktı. Koronavirüs taşıyorlar diye korkuyoruz, evimize giremiyoruz. Yetkililerden yarasaların doğal ortamlarına götürmelerini istiyoruz” dedi. (DHA)