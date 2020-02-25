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Yardım derneğinden 10 milyon liralık vurgun

Yardım derneği kurup 22 kentte engelli, kanser hastaları ve yaşlılar için topladıkları 10 milyon lirayı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 49 şüpheliden üçü tutuklandı.

10:54 -
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine, 22 kentte faaliyet gösteren Akdeniz’in Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticilerini takibe aldı.

BANKA HESAPLARI İNCELENDİ

Kanser hastaları, engelliler ve yaşlılar için makbuz karşılığı topladıkları paraları zimmetine geçirdiği iddia edilen 49 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde sorgulanan şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, 10 milyon liralık vurgun gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin 22 ilde düzenlediği operasyonda 49 kişi, gözaltına alındı. (FOTO: DHA)

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında derneğin başkanı R.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 49 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden üçü mahkemece tutuklanırken, 46’sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

Adıyaman banka Emniyet kanser Polis
Son güncelleme: 11:14 25.02.2020
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