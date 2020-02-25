Yardım derneğinden 10 milyon liralık vurgun

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine, 22 kentte faaliyet gösteren Akdeniz’in Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticilerini takibe aldı.

BANKA HESAPLARI İNCELENDİ

Kanser hastaları, engelliler ve yaşlılar için makbuz karşılığı topladıkları paraları zimmetine geçirdiği iddia edilen 49 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde sorgulanan şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, 10 milyon liralık vurgun gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında derneğin başkanı R.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 49 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden üçü mahkemece tutuklanırken, 46’sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)