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Yardım kolilerinde dikkat çeken ayrıntı!

İzmir Tire ilçe belediyesi dar gelirli vatandaşlara yardım kolileri dağıttı. İYİ Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın talimatıyla dağıtılan yardım kolilerinin üzerine kendi ismi yerine “Tire Halkının Hediyesidir” diye yazması dikkat çekti.

Latif SANSÜR
17:35 -
Haberler Gündem
Yardım kolilerinde dikkat çeken ayrıntı!

Tire Belediyesi ekipleri, muhtarlarca  daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlar için köylerde erzak ve ekmek dağıtımı yaptı.

Tire Belediye Başkanı İyi Partili Salih Atakan Duran’ın talimatıyla hazırlanan erzak kolileri 9 farklı ekip tarafından, 22 merkez mahalle ile 66 köyün tamamına ulaştırıldı. Belediye öncülüğünde, hayırsever Tirelilerin de katkılarıyla hazırlanan yardım kolilerinin üzerine “Tire Halkının Hediyesidir” ibaresi konuldu.

Foto: Sözcü

BELEDİYE VE BAĞIŞÇILARIN KATKISIYLA KOLİLERİ HAZIRLADIK

Belediye ve bağışçıların katkısıyla yardım kolilerinin hazırlandığını belirten Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, katkı sağlayan herkese teşekkür ederek şöyle konuştu:

* Bu zor zamanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Belediye tarafından alınan ve Tireli hayırseverlerin bağışladığı gıda malzemeleri ile ulaştık daha da ulaşmaya, yanlarında olmaya devam edeceğiz.

* Belediye ve bağışçıların katkısıyla gıdaları aldık. Ben ve çalışanlarımızla, hep birlikte kolileri Tire halkı adına hazırladık. Tire Belediyesi, Tire Halkının belediyesidir. Bu yüzden paketlerinin üzerine ‘Tire Halkının hediyesidir' şeklinde bir ibare yazdık.

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