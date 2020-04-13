Yardım kolilerinde dikkat çeken ayrıntı!

Tire Belediyesi ekipleri, muhtarlarca daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlar için köylerde erzak ve ekmek dağıtımı yaptı.

Tire Belediye Başkanı İyi Partili Salih Atakan Duran’ın talimatıyla hazırlanan erzak kolileri 9 farklı ekip tarafından, 22 merkez mahalle ile 66 köyün tamamına ulaştırıldı. Belediye öncülüğünde, hayırsever Tirelilerin de katkılarıyla hazırlanan yardım kolilerinin üzerine “Tire Halkının Hediyesidir” ibaresi konuldu.

BELEDİYE VE BAĞIŞÇILARIN KATKISIYLA KOLİLERİ HAZIRLADIK

Belediye ve bağışçıların katkısıyla yardım kolilerinin hazırlandığını belirten Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, katkı sağlayan herkese teşekkür ederek şöyle konuştu:

* Bu zor zamanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Belediye tarafından alınan ve Tireli hayırseverlerin bağışladığı gıda malzemeleri ile ulaştık daha da ulaşmaya, yanlarında olmaya devam edeceğiz.

* Belediye ve bağışçıların katkısıyla gıdaları aldık. Ben ve çalışanlarımızla, hep birlikte kolileri Tire halkı adına hazırladık. Tire Belediyesi, Tire Halkının belediyesidir. Bu yüzden paketlerinin üzerine ‘Tire Halkının hediyesidir' şeklinde bir ibare yazdık.