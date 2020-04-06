Yardım kuyruğu sandılar, izin kuyruğu çıktı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların il dışına çıkışları valilikler tarafından verilen Seyahat İzin Belgesi’ne tabi tutulmuştu.

Sivas'ta seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, valilik binasında bulunan Seyahat İzin Kuruluna akın etti.

Valilik önünde oluşan kalabalığın yardım kuyruğu olduğunu düşünen vatandaşlar da kuyruğa dahil olunca izin belgesi kuyruğu uzadıkça uzadı.

Seyahat İzin Kurulu görevlileri, vatandaşlara uyarılarda bulunarak yardımların evlere götürüldüğünü hatırlattı. Polis ekipleri ve bekçiler sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi uyması için de sık sık uyarıda bulundu.