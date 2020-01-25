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Yardım paketinden çıkan not, okuyanları duygulandırdı

Elazığ’da meydana gelen ve şu ana kadar 22 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği 6.8’lik depremin ardından tüm Türkiye’den Elazığ’a ve çevre illere yardım yağdı. Elazığ’a Ordu’dan gönderilen bir yardım paketinden çıkan not, okuyanları duygulandırdı.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ
13:51 -
Haberler Gündem
Yardım paketinden çıkan not, okuyanları duygulandırdı

Elazığ'da meydana gelen ve büyüklüğü 6.8 olarak ölçülen deprem, çok sayıda vatandaşımızı canından etti. Tüm Türkiye, kaybedilen canlara ağlarken depremzedelere yardım yağdı.

Ordu Büyükşehir Belediye aracılığıyla Elazığ'a gönderilen bir yardım kutusundan çıkan not ise okuyanları duygulandırdı.

‘UMARIM KAYBOLMAZ VE OKURSUNUZ’

Notta şu ifadeler yer aldı: “Elazığ'daki depreme çok üzüldük. Bizleri sarsıntısı bile çok korkuttu siz ise yıkımı yaşamışsınız. Canınız yanarsa canımız yanar. Keşke orada olup size kendi ellerimizle yardım edebilsek. O zaman belki içimiz daha rahat ederdi.

Ama havalar soğuk diye hem battaniye koyduk hem de kardeşliğimizle içiniz ısınsın diye size bunu yazmak istedim. Umarım kaybolmaz ve okursunuz. Bizi yanınızda hissedin. Allah sizi çok korusun. Ordu'dan sizler için dua ediyoruz.”

deprem Elazığ Ordu Türkiye
Son güncelleme: 14:14 25.01.2020
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