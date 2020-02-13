Kaza yapan uçağın pilotu ifade verdi!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat günü meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Tedavi altına alınan 2 pilottan yabancı uyruklu yardımcı pilot bugün “şüpheli” sıfatıyla hastanede ifade verdi.

AMELİYATTAN ÖNCE İFADESİ ALINDI

Yardımcı pilotun ikinci ameliyatına girmeden önce ifadesinin hastanede alındığı bilgisine ulaşıldı.

Tercüman aracılığı ile ifadesi alınan pilota, kazanın nasıl olduğu, olayı tarif etmesi, neden uçağı piste indirdiği, pisti neden pas geçmediği gibi soruların sorulduğu öğrenildi.

YOLCULARIN İFADESİ HENÜZ BİTMEDİ

Soruşturma kapsamında uçakta bulunan 165 kişinin de ifadesi alınmıştı. İfadesi alınanlar arasında 4 kabin görevlisi de bulunuyordu.

Kabin görevlileri Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra uçağın pist zemininden çıktığını söylemiş ancak şikayetçi olmamışlardı.

Öte yandan soruşturma kapsamında uçaktaki 20 kişinin de şikayetçi olmadığı öğrenilirken, 8’i Türk 5’i yabancı uyruklu toplam 13 yolcunun daha ifadesi alınacağı bilgisine ulaşılmıştı.