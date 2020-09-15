Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yargıda ‘e-Duruşma’ dönemi!

Avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan 'e-Duruşma' uygulaması Ankara Batı Adliyesi'nde başladı. Yazılımı ve geliştirmesi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapılan e-duruşma sistemi ile avukatlar, farklı şehirlerdeki duruşmalarına video konferans yöntemiyle katılabilecek.

Sozcu.com.tr
17:50 -
Haberler Gündem
Yargıda ‘e-Duruşma’ dönemi!

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan ‘e-Duruşma’, ilk kez Ankara Batı 1’inci Tüketici Mahkemesi’nde görüldü.

Taraf avukatı duruşmaya, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra bürosundan görüntülü olarak bağlandı.

FARKLI ŞEHİRLERDEKİ DURUŞMALARA KATILABİLECEKLER

Yazılımı ve geliştirmesi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapılan e-duruşma sistemi ile avukatlar, farklı şehirlerdeki duruşmalarına video konferans yöntemiyle katılabilecek.

Avukatlar, ‘UYAP Avukat Portalı’ üzerinden ‘duruşma sorgula’ menüsünden sorgulama yaptıktan sonra duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak ilgili mahkemeye ‘e-Duruşma’ talebi gönderecek. DHA

İLGİLİ HABERGülistan Doku'nun avukatına 'suya düşmedi' dediği için inceleme başlatıldıGülistan Doku'nun avukatına 'suya düşmedi' dediği için inceleme başlatıldı
Son güncelleme: 17:53 15.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more