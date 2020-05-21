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Yargıda normalleşme 1 Haziran’da başlıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle, yargıda 15 Haziran’da başlatılması planlanan normalleşme sürecinin 1 Haziran’a çekilmesi bekleniyor.

Asuman ARANCA
06:00 -
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Yargıda normalleşme 1 Haziran’da başlıyor

Bu kapsamda Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye ve Bölge İdare mahkemelerinde müzakerelerin 1 Haziran itibarıyla başlayacağı öğrenildi.

Tutuklu ve ivedi işler dışındaki duruşmalar ile durdurulan sürelerin yeniden işlemesi ise 15 Haziran'dan sonra başlayacak.

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Her yıl, 20 Temmuz ile 1 Eylül arasında yaklaşık 40 gün olarak yapılan adli tatilin de corona virüsü arası nedeniyle işlerin birikmesi ve gecikmesine engel olmak amacıyla kısa tutulabileceği ya da kaldırılabileceği konuşuluyor.

Ancak bu konuda yasal düzenleme gerekiyor. Bunun için de bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacağı belirtiliyor.

Corona Danıştay Yargıtay
Son güncelleme: 06:20 21.05.2020
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