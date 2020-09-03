Yargıtay 16. Ceza Dairesi Aytaç Ünsal’ın tahliyesine karar verildi!

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), sosyal medya hesabından Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal’ın tahliyesine karar verdiğini duyurdu.

ÇHD’nin paylaşımında “Bugün bu kararı verenler, Avukat Ebru Timtik’i sağlık raporlarına rağmen tahliye etmeyip, havasız bir tecrit odasında ölümüne sebep oldular” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

2017 yılında aralarında Selçuk Kozağaçlı'nın da bulunduğu Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatlar bürolarına yapılan polis baskını sonucu gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Yargılama sonucunda mahkeme, 18 avukata “örgüt üyeliği” ve “örgüt yöneticiliği” iddialarıyla toplam 159 yıl 1 ay 30 gün hapis cezası vermişti.

Avukat Ebru Timtik'e “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 13 yıl 6 ay, avukat Aytaç Ünsal'a ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İki avukat adil yargılanmadıklarını belirterek adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlamışlardı.

EBRU TİMTİK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ÇHD, adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukatlardan Ebru Timtik’in 27 Ağustos tarihinde yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.