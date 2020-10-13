Yargıtay eski HSYK üyesi Mahmut Şen’in cezasını onadı

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılandığı davada 10 yıl ceza alan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi Mahmut Şen’in cezası Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onadı.

Şen’e “Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak” suçundan Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince “kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre” dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verilmişti

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 12 yıla çıkarılmış, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle de 10 yıla indirilmişti.

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