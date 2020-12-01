Yargıtay’a atanan başsavcılar aynı dairede görev yapacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu trafaından Yargıtay’a atanan İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları 12. Ceza Dairesi’nde görevlendirildi. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Yargıtay’a görevlendirilen hakim ve savcıların atamasını yaptı.

Buna göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ve eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nde görev yapacak. Ankara’da görülen Akıncı davasının mahkeme başkanı Selfet Giray Yargıtay 1. daire’de görevlendirildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Canel Rüzgar 14. Ceza Dairesi’nde görevlendirildi.