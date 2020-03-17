Yarın (18 Mart) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den önemli uyarılar!

Meteoroloji’den yapılan son uyarılara göre, Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun Güneyinde fırtına beklenirken, Güney Doğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun Güneyindeki kuvvetli yağışlara dikkat edilmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu. İşte Meteoroloji’den yapılan son dakika uyarılar…

İŞTE METEOROLOJİ’DEN YAPILAN GÜNCEL UYARILAR

Erzurum İl Genelinde Kuvvetli Kar Yağışına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum’da halen devam eden kar yağışının, akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak yarın (Çarşamba) gün boyu etkili olması ve il genelinde 20-40 cm civarı örtü bırakması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ile yüksek eğimli dik yamaçlarda çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Güney Doğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun Güneyindeki Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) ve Çarşamba günü (18.03.2020) Güney Doğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak yağış, rakımı 1500 m ve üzeri yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun Güneyinde Fırtına Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Güney Ege, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/saat) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun batısında 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney Doğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak yağış, rakımı 1500 m ve üzeri yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara’nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.