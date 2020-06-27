Yarın (28 Haziran) sokağa çıkma yasağı saatleri? 28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle uzun süre hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. 1 Haziran'dan başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte sokağa çıkma yasakları son bulmuş ancak LGS ve YKS sınavları sebebiyle sokağa çıkma yasağı tekrardan gündeme gelmişti. Bu hafta sonu yapılacak YKS sınav maratonu nedeniyle de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte sokağa çıkma yasağı saatleri…

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER MUAF YASAKTAN MUAF OLACAK

İçişleri Bakanlığı, yerli ve yabancı turistlerin sokağa çıkma yasağından muaf olacağını açıkladı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

Ayrıca Bakanlığımız valiliklere gönderdiği ek istisna yazısı ile daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin;

a) Rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (Gerek havaalanı, otogar, gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarının varış noktaları ile konaklama tesisleri arasındaki transferleri gerekse özel araçlarla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklar),

b) Plajlardan yararlanmaları (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil),

c) Müze ve ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini anıtları/ibadethaneleri/türbeleri ziyaretleri, bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacak.