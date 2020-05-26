Yarın açılıyor! İşte Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın son hali

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın görüntülerinin yer aldığı bir kamu spotu yarın, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde yapılacak olan açılışından bir gün önce paylaşıldı. Videoda adanın görüntüleriyle birlikte yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

YASSIADA OLARAK DA BİLİNİYOR

Yassıada adıyla da bilinen Demokrasi ve Özgürlük Adası, Marmara Denizi’nde İstanbul’a yakın küçük bir ada konumunda. Sivriada’ya 0.9, Burgaz Adası’na 2.67 ve Kadıköy’e (Fenerbahçe Adası) 6.27 deniz mili uzaklıkta bulunuyor.

27 Mayıs Darbesi döneminin izlerini silmek için adanın adı Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak değiştirilmişti. DHA