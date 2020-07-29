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Yarın bankalar açık mı? Arefe Günü banka, PTT ve kamu daireleri açık olacak mı?

Kurban Bayramı, bu sene 31 Temmuz tarihinde başlayacak. Kurban Bayramı Arefe günü ise 30 Temmuz’da olacak. Vatandaşlar, dört gün sürecek Kurban Bayramı öncesinde bankaların açık olup olmayacağını öğrenmek istiyor. İşte yarın (Arefe günü) açık olan kurumlar…

08:51 -
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Yarın bankalar açık mı? Arefe Günü banka, PTT ve kamu daireleri açık olacak mı?

İslam dininki iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı, bu sene 31 Temmuz'da başlayacak ve 3 Ağustos'ta bitecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı öncesinde bankalar, yarım gün açık olacak. İşte detaylar…

YARIN BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı Arefe günü, yarı gün tatil olacak. Bankalar, PTT şubeleri ve kumu kuruluşları yarın (Arefe günü) yarım gün hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

31 Temmuz Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı, 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. 2020 Kurban Bayramı tatili Arefe günü ile beraber 4.5 gün sürecek.

 

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