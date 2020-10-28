Yarın Cumhuriyet Bayramı… En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

* Cumhuriyetsiz bir toplum, yarınsız bir gündür. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.

* Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün her yer kırmızı beyaz olsun.

* Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

* Tüm temennim bu yılın Cumhuriyet kavramının ne olduğunu dahi bilmeyenlere; Cumhuriyet adına bir şeyler öğretmesi. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

* Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

*Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.

* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk’ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

* Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

ATATÜRK VE CUMHURİYET

Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk

Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!

Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın

Duyunca silkindi Türk narasını “Ata”nın!

Haykırdı kadın, erkek: “İhtilâl var, ihtilâl”!

Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl

Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı

Bütün millet “Kemal”in etrafında toplandı!

Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara

Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!

Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak

Irkının şahlanışı ısırttı “Garb”a dudak!

Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından

Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!

Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler

Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!

Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi

Türk'ün kara bahtını ağarttı “Büyük Gazi”!

Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete

Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!

Değildir zindan artık bize Anadolu'muz

Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!

Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden

Gökler dolusu selâm, ölmez “Ata”ya bizden!

-Cemal Oğuz Öcal-



CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli

Şenlik olur akşamı

Bayramların güzeli

Cumhuriyet Bayramı

Her bayramla bir tutmam

Bu bayram, büyük bayram

Yurtta üç gece, üç gün

Eğlence var, şenlik var

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar

Her bayramla bir tutmam

Bu bayram, büyük bayram

-Necdet Rüştü Efe-