Yarın kargolar açık mı? Yasak saatlerinde kargolar çalışacak mı?

Öğrencilerin yarın sınava giderken yoğunluk yaşamaması için sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Belirli saatlerde uygulanacak yasak kargoları kapsamayacak.

YARIN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Yarın kargolar hizmetlerine devam edecek mi sorusu merak konusu oldu. Yayınlanan genelgeye göre sokağa çıkma yasağı süresince kargolar çalışacak. Genelgedeki madde şu şekilde…

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri gibi) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken iletim ve alt yapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları muaf olacak.